ŞANLIURFA - İki aile arasında silahlı kavga: 3 yaralı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Fırat Mahallesi'nde husumetli ailelerin fertleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Taş, sopa ve tabancanın kullandığı kavgada 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yerinde çok sayıda boş kovan bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı