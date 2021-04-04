ŞANLIURFA - İki aile arasında silahlı kavga: 3 yaralı
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ŞANLIURFA - İki aile arasında silahlı kavga: 3 yaralı

Anadolu Ajansı / Cuma Sarı - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Fırat Mahallesi'nde husumetli ailelerin fertleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Taş, sopa ve tabancanın kullandığı kavgada 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde çok sayıda boş kovan bulundu.

ŞANLIURFA - İki aile arasında silahlı kavga: 3 yaralı
ŞANLIURFA - İki aile arasında silahlı kavga: 3 yaralı
ŞANLIURFA - İki aile arasında silahlı kavga: 3 yaralı
ŞANLIURFA - İki aile arasında silahlı kavga: 3 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı

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