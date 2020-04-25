Şanlıurfa'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 8 yaralı Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Kırsal Yaylacık Mahallesi'nde akraba iki aile fertleri arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda 9 kişi yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ramazan G. (48) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Güvenlik güçleri söz konusu mahalle ile hastane önünde geniş güvenlik önlemi alırken kavgaya karışanların tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA