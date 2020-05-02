Şanlıurfa'da iki aile arasında kavga: 6 yaralı
02.05.2020 19:22 | Son Güncelleme: 02.05.2020 19:22
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.
İlçenin kırsalındaki Kesmetaş Mahallesi'nde iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tarlada çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada yaralanan 6 kişi, Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, 3 kişiyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA