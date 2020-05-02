Şanlıurfa'da iki aile arasında kavga: 6 yaralı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.

İlçenin kırsalındaki Kesmetaş Mahallesi'nde iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tarlada çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada yaralanan 6 kişi, Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, 3 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA