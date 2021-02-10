Şanlıurfa'da iki aile arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, kırsaldaki Gölbaşı Mahallesi'nde aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan 2 ailenin fertleri, arazi sınırının belirlenmesi için gittikleri tarlada tartışmaya başladı.
Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Abdülmütalip A, Ömer A. ve Engin A. ile Bahri A. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayın ardından mahalle ve hastane çevresinde güvenlik önlemi alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan