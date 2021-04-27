Şanlıurfa'da İİMEK toplantısı düzenlendi
Şanlıurfa Valiliği tarafından İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu (İİMEK) toplantısı düzenlendi.
Şanlıurfa Valiliği tarafından İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu (İİMEK) toplantısı düzenlendi.
Vali Abdullah Erin, başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda İŞKUR tarafından ilin istihdam ve mesleki eğitim politikaları hakkında rapor sunuldu.
2021 yılında kayıtlı işsiz, açık işler ve işe yerleştirme hizmetlerine ait verilerin değerlendirildiği sunumun ardından, yıllık işgücü mesleki eğitim planı istişareler sonucu revize edildi.
İİMEK Denetim Komisyonu'nun yapmış olduğu denetimlere ait raporun kurula sunulduğu toplantı, mesleki eğitim politikası kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünün alan-dal açma ve kapama tekliflerinin sunulmasıyla sona erdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme