Şanlıurfa'da İİMEK toplantısı düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şanlıurfa'da İİMEK toplantısı düzenlendi

Şanlıurfa'da İİMEK toplantısı düzenlendi
Anadolu Ajansı / Yasin Dikme - Haberler | Güncel

Şanlıurfa Valiliği tarafından İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu (İİMEK) toplantısı düzenlendi.

Şanlıurfa Valiliği tarafından İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu (İİMEK) toplantısı düzenlendi.

Vali Abdullah Erin, başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda İŞKUR tarafından ilin istihdam ve mesleki eğitim politikaları hakkında rapor sunuldu.

2021 yılında kayıtlı işsiz, açık işler ve işe yerleştirme hizmetlerine ait verilerin değerlendirildiği sunumun ardından, yıllık işgücü mesleki eğitim planı istişareler sonucu revize edildi.

İİMEK Denetim Komisyonu'nun yapmış olduğu denetimlere ait raporun kurula sunulduğu toplantı, mesleki eğitim politikası kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünün alan-dal açma ve kapama tekliflerinin sunulmasıyla sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

TÜBİTAK MAM'a bağlı Kimyasal Teknoloji Enstitüsü'ne 7 Ar-Ge personeli alınacak
TÜBİTAK MAM'a bağlı Kimyasal Teknoloji Enstitüsü'ne 7 Ar-Ge personeli alınacak
Mart ayında verilen yatırım teşvik belgeleri ile 30 bin kişiye iş imkanı doğacak
Mart ayında verilen yatırım teşvik belgeleri ile 30 bin kişiye iş imkanı doğacak
Son başvuru tarihi 17 Mayıs! TÜBİTAK 98 personel alacak
Son başvuru tarihi 17 Mayıs! TÜBİTAK 98 personel alacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Fuat Oktay Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Özcan Deniz Şeyma Subaşı Hakan Sabancı
Spor Ömer Ali Rıza Kayaalp Aykut Kocaman Fırat Aydınus Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Şanlıurfa'da İİMEK toplantısı düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 15:44:28. #1.14#

title