Şanlıurfa'da ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı yapıldı

Şanlıurfa'da, Uluslararası İnsani Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından aralarında Suriyelilerinde bulunduğu kentteki ihtiyaç sahibi 1100 aileye ramazan dolayısıyla alışveriş kartı dağıtıldı.

Şanlıurfa'da, Uluslararası İnsani Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından aralarında Suriyelilerinde bulunduğu kentteki ihtiyaç sahibi 1100 aileye ramazan dolayısıyla alışveriş kartı dağıtıldı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, vakıf tarafından ihtiyaç sahibi aileler için ramazanda yardım kampanyası başlatıldı.

Vakfın üye ve gönüllüleri, önceden çalışma yaparak tespit ettikleri aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 110 aileye içerisinde 250 lira limit bulunan alışveriş kartları dağıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uluslararası İnsani Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanı ve eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Kaplan, rahmet ve mağfiret ayı ramazanın tüm Müslümanlar için hayırlara vesile olmasını temenni ettiğini belirtti.

Vakıf olarak her yıl düzenli gıda yardımları yaptıklarını anlatan Kaplan, şunları kaydetti

"Bu ramazan ayının başta Filistin'de, Suriye'de, Doğu Türkistan'da Arakan'da ve dünyanın diğer coğrafyalarda zulüm altında olan Müslümanların kurtuluşuna vesile olmasını diliyorum. Her yıl düzenli olarak gıda yardımı yapıyoruz. Bu yıl ihtiyaç sahibi kardeşlerimize kendi gönüllerince ihtiyaçlarını karşılayabilmelerine imkan sağlayan gıda yardımı yerine alışveriş kartı dağıttık. Bu kartın içerisindeki meblağ da ihtiyacı olan gıdayı alabilecek. Bu ayın Kovid belasında def olmasını diliyoruz. Bütün Müslümanların bu vesileyle yaklaşan Ramazan Bayramı'nı da tebrik ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş