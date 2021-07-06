Şanlıurfa'da ihtiyaç sahibi aileye yeni ev yapıldı

Viranşehir ilçesinde harabe evde yaşayan 8 kişilik Selcan ailesi, Yedi Başak İnsani Yardım Derneği'nin katkılarıyla yaptırılan yeni evlerine taşındı.

Viranşehir ilçesinde harabe evde yaşayan 8 kişilik Selcan ailesi, Yedi Başak İnsani Yardım Derneği'nin katkılarıyla yaptırılan yeni evlerine taşındı.

Derneğin Viranşehir Temsilcisi Ali Topkan, gazetecilere, ihtiyaç sahibi Selcan ailesine gıda götürdüklerinde yaşadıkları evin kötü durumda olduğunu tespit ettiklerini kaydetti.

Hayırseverlerin katkılarıyla aile için yeni bir ev yaptırdıklarını aktaran Topkan, "Evin içine özelikle çocukların yatabileceği rahat ranzalar ve ev ihtiyaçlarını alarak aileye teslim ettik. Amacımız yardıma muhtaç, kimsesiz ailelerin yanında olmak ve onları mutlu etmek. Evin yapımında katkısı olan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

???????Fahime Selcan ise çok mutlu olduğunu belirterek, dernek yetkilileri ve hayırseverlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Reşit Dağ