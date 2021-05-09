Şanlıurfa'da ihtiyaç sahibi ailelere iftariyelik dağıtıldı

Şanlıurfa'da, ihtiyaç sahiplerine üzerinde Mescid-i Aksa'ya ve Filistin'e dikkat çeken notların yer aldığı iftariyelik dağıtıldı.

Şanlıurfa'da, ihtiyaç sahiplerine üzerinde Mescid-i Aksa'ya ve Filistin'e dikkat çeken notların yer aldığı iftariyelik dağıtıldı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Şanlıurfa Temsilciliği tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ramazan dolayısıyla düzenli iftar yemeği dağıtılıyor.

Vakıf gönüllülerince bugün yemek paketlerinin üzerine İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara saldırmasına ve Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinlileri zorla evlerinden çıkarmasına dikkat çekmek amacıyla "Kudüs kırmızı çizgimizdir", "Filistin'e selam direnişe devam", "Urfa'dan Aksa'ya selam" gibi notlar yer aldı.

Hazırlanan 850 paket iftar yemeği, daha sonra ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Vakfın Şanlıurfa Temsilcisi Behçet Atilla, yaptığı açıklamada, hazırladıkları iftariyelikleri her gün ihtiyaç sahibi ve yetim ailelerine dağıttıklarını söyledi.

İsrail'in Mescid-i Aksa'da yönelik saldırılarını kınadıklarını belirten Atilla, şunları kaydetti:

"İsrail, ilk kıblemiz, mabedimiz, onurumuz olan Mescid-i Aksa'ya girerek orada namaz kılan Filistinli kardeşlerimize saldırılarda bulunmuş, iki yüzün üzerinde kardeşimiz yaralanmıştı. Bu zulme dikkat çekmek ve Filistin halkının haklı, meşru direnişine destek amacıyla bu akşamki iftariyeliklerimizi, günün anlam ve önemine binaen Mescidi Aksa, Kudüs, Filistin temalı yaptık. İftariyelik yemek paketlerimize bu notlardan yapıştırarak dağıttık. Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa bilincini her daim diri tutmalıyız ki günün birinde Mescid-i Aksa'yı, Kudüs'ü ve Filistin'i özgürleştirebilelim. Kudüs onumuzdur, kırmızı çizgimizdir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan