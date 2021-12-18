Şanlıurfa'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapıldı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Yedi Başak İnsani Yardım Derneğince ihtiyaç sahibi 150 aileye gıda yardımı yapıldı.

Dernek üyeleri ile mahalle muhtarları tarafından ilçe genelinde tespit edilen 150 ihtiyaç sahibi aileye hayırseverlerden temin edilen yardımlar ulaştırıldı.

Dernek Başkanı Ali Topkan, yaptığı açıklamada, bu kış aylarında evlerinde çalışanları olmayan ve kimsesizlere yardımları teslim ettiklerini söyledi.

Ailelere destek olmanın kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Topkan,"Amacımız bu kış aylarında evlerinde yiyecekleri olmayan mağdur ailelerin yanında olup sevinçlerine ortak olmak. Onların sevinci bizi daha çok yardım toplayıp yardıma muhtaç ailelere ulaştırmak için teşvik oluyor. Öte yandan yardıma muhtaç 5 aileye de kömür, et ve odun dağıtık. Bize yardımları ulaştıran yardımda bulunan hayır severlerden Allah razı olsun." diye konuştu.

AA / Reşit Dağ - Son Dakika Haberleri

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