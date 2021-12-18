Şanlıurfa'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapıldı

Şanlıurfa'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapıldı
AA / Reşit Dağ - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Yedi Başak İnsani Yardım Derneğince ihtiyaç sahibi 150 aileye gıda yardımı yapıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Yedi Başak İnsani Yardım Derneğince ihtiyaç sahibi 150 aileye gıda yardımı yapıldı.

Dernek üyeleri ile mahalle muhtarları tarafından ilçe genelinde tespit edilen 150 ihtiyaç sahibi aileye hayırseverlerden temin edilen yardımlar ulaştırıldı.

Dernek Başkanı Ali Topkan, yaptığı açıklamada, bu kış aylarında evlerinde çalışanları olmayan ve kimsesizlere yardımları teslim ettiklerini söyledi.

Ailelere destek olmanın kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Topkan,"Amacımız bu kış aylarında evlerinde yiyecekleri olmayan mağdur ailelerin yanında olup sevinçlerine ortak olmak. Onların sevinci bizi daha çok yardım toplayıp yardıma muhtaç ailelere ulaştırmak için teşvik oluyor. Öte yandan yardıma muhtaç 5 aileye de kömür, et ve odun dağıtık. Bize yardımları ulaştıran yardımda bulunan hayır severlerden Allah razı olsun." diye konuştu.

Şanlıurfa'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapıldı

AA / Reşit Dağ - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title