Şanlıurfa'da 'iftarı evde yapın' uyarısı
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Şanlıurfa'da 'iftarı evde yapın' uyarısı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Şanlıurfa'da 'iftarı evde yapın' uyarısı

ŞANLIURFA (İHA) – İftar geleneğinin yaygın olduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, vaka sayısının artmaması ve mutasyonlu virüsün yayılmaması için iftarların evde sadece aile fertleriyle yapılması çağrısında bulunuldu.

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ŞANLIURFA (İHA) – İftar geleneğinin yaygın olduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, vaka sayısının artmaması ve mutasyonlu virüsün yayılmaması için iftarların evde sadece aile fertleriyle yapılması çağrısında bulunuldu.

Türkiye genelinde pandemi sürecinin giderek ağırlaşması nedeniyle alınan önlemlerle birlikte, Ramazan ayında vakaların artmasını önlemek amacıyla yetkililer uyarıda bulundu. İftar çadırları, toplu iftar ve toplu teravih namazlarının yasaklanmasının ardından özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde aileler arası iftar geleneğinin yaygın olması nedeniyle korona virüs riskine dikkat çekildi.

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Emre Erkuş, bölgede iftar geleneğinin yaygın olması nedeniyle vatandaşlara çağrıda bulunarak, vaka sayısının artmaması ve mutasyonlu virüsün yayılmaması için herkesin sadece evlerinde aile fertleriyle iftar yapmaları çağrısında bulundu. İl Sağlık Müdürü Emre Erkuş açıklamasında, "Şanlıurfalılar olarak genelde Ramazan aylarında iftarda bir arada olmayı çok seviyoruz. İftara davetler, sahura davetler gibi davetleri çok seviyoruz. Bunun yanında çarşıya arkadaşlarımızla beraber çıkıp kalabalık ortamlarda yemek yemelerimiz oluyor. Bunlara, bu Ramazan'da da diğer Ramazan olduğu ara verelim. Artık bireysel yani iftarları ailelerimizle birlikte evlerimizde yapmamız daha doğru olacaktır. Aksi takdirde geçen yıl Ramazan ayının sonunda olduğu gibi bu Ramazanda da yaşanacak rehavet ile beraber vakalarımızda ciddi artışlar olur. Bu durumun önüne geçmek için kalabalık ortamlardan uzak durmak gerekiyor. Bize bir şey olmaz diyerek kalabalık ortamlarda bulunmakla sevdiklerimize hastalığı bulaştırırız. Kalabalık ortamlarda bulunan bir akrabamıza virüsü bulaştırdığımızda durum önü alınmaz bir hal alabilir. Bu konuda vatandaşlarımızın biraz daha duyarlı olmasını istiyoruz. Bu yıl da Ramazan'ı kendi ailelerimizle birlikte evlerimizde geçirmemizde fayda olacaktır. Ailelerimizle birlikte iftarımızı, sahurumuzu yapmamız gerekiyor. Teravih namazlarımızı da ailelerimizle birlikte evlerimizde kılmamızı hasetten vatandaşlarımızdan istiyoruz. Bu dönemlerde hastanelerde yatan hastalarımızın biraz daha yaş ortalamasının düşük olduğunu görüyoruz. Vatandaşlarımızın biraz daha duyarlı olmasıyla yapılan aşıların etkisinin görüldüğünü görüyoruz. Aşılama konusunda vatandaşlarımız sırası geldiğinde aşılamalarını yapmalarını kendilerinden istirham ediyoruz. Vatandaşlarımızın aşılama durumunu toplumsal bir vazife olarak görmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar, korona virüs salgınının yayılmaması için herkesin iftar ve sahuru evde ailesiyle birlikte yapması gerektiğini söyledi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da 'iftarı evde yapın' uyarısı
Şanlıurfa'da 'iftarı evde yapın' uyarısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 14:16:46. #1.14#
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