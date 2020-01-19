Şanlıurfa'da içinde 4 kilogram patlayıcı bulunan sırt çantası imha edildi
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Şanlıurfa'da içinde 4 kilogram patlayıcı bulunan sırt çantası imha edildi

Şanlıurfa'da, boş bir arsada, içerisinde 4 kilogram patlayıcı yer alan sırt çantası imha edildi.

19.01.2020 16:30 | Son Güncelleme: 19.01.2020 17:24
Şanlıurfa'da içinde 4 kilogram patlayıcı bulunan sırt çantası imha edildi

'da, boş bir arsada, içerisinde 4 kilogram patlayıcı yer alan sırt çantası imha edildi.

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa-Akçakale kara yolu üzerinde bir arsada bulunan siyah renkli sırt çantasını kontrol eden ekipleri, çantanın içinde, bilyelerle güçlendirilmiş zaman ayarlı 4 kilogram ağırlığında plastik patlayıcı olduğunu tespit etti.

Ekipler tarafından yol trafiğe kapatılarak güvenlik şeridi çekildi.

Olay yerine gelen bomba imha uzmanları, çantayı kontrollü şekilde imha etti.

Kaynak: AA
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