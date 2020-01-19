Şanlıurfa'da içinde 4 kilogram patlayıcı bulunan sırt çantası imha edildi
Şanlıurfa'da, boş bir arsada, içerisinde 4 kilogram patlayıcı yer alan sırt çantası imha edildi.
Şanlıurfa'da, boş bir arsada, içerisinde 4 kilogram patlayıcı yer alan sırt çantası imha edildi.
Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa-Akçakale kara yolu üzerinde bir arsada bulunan siyah renkli sırt çantasını kontrol eden polis ekipleri, çantanın içinde, bilyelerle güçlendirilmiş zaman ayarlı 4 kilogram ağırlığında plastik patlayıcı olduğunu tespit etti.
Ekipler tarafından yol trafiğe kapatılarak güvenlik şeridi çekildi.
Olay yerine gelen bomba imha uzmanları, çantayı kontrollü şekilde imha etti.