Şanlıurfa'da içerisinde öğretmenlerin olduğu otomobil tıra çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
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Şanlıurfa, Güncel

Şanlıurfa'da içerisinde öğretmenlerin olduğu otomobil tıra çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa'da içerisinde öğretmenlerin olduğu otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

08.03.2020 13:40 | Son Güncelleme: 08.03.2020 13:40
Şanlıurfa'da içerisinde öğretmenlerin olduğu otomobil tıra çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa'da içerisinde öğretmenlerin olduğu otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Seda Güvenç (23) idaresindeki 70 FP 384 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 80. kilometresinde, İbrahim A. yönetimindeki tıra arkadan çarptı.

Kazada otomobilde bulunan Hatice Şimşek (26) olay yerinde hayatını kaybetti.

Sürücü Güvenç ile yanında bulunan Beyza Özayman (26) ve Zümrüt Arslan yaralandı.

Sağlık ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Arslan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada hayatını kaybedenlerin ve yaralananların öğretmen olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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Manşet

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