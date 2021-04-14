Şanlıurfa'da husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı
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Şanlıurfa'da husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

Anadolu Ajansı / Yasin Dikme - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

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Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Akçeören Mahallesi'nde husumetli iki grup arasında çıkan tartışma silahla kavgaya dönüştü.

Av tüfeğinin kullanıldığı kavgada Mustafa Özmen, Adil Taşdilek ile oğlu Selman Taşdilek yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Hilvan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Adil ve Selman Taşdilek müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

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