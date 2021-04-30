Şanlıurfa'da husumetli iki aile arasında kavga: 3 yaralı
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Şanlıurfa'da husumetli iki aile arasında kavga: 3 yaralı

Şanlıurfa'da husumetli iki aile arasında kavga: 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Yasin Dikme - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Eyyüp Nebi Mahallesi'nde husumetli iki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada Ali A. ile eşi ve kızı yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

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