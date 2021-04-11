Şanlıurfa'da husumetli aileler barıştırıldı
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Şanlıurfa'da husumetli aileler barıştırıldı

Anadolu Ajansı / Reşit Dağ - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da husumetli aileler barıştırıldı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde husumetli aileler, barış yemeğinde bir araya geldi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde husumetli aileler, barış yemeğinde bir araya geldi.

Alınan bilgiye göre, yaklaşık 40 yıl önce akraba iki aile arasındaki kavgada 2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Demirboğa ve Elmas aileleri arasındaki husumet başladı.

Kanaat önderlerinin araya girmesiyle aileler uzun yıllardır süren husumete son vermeyi kabul etti.

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci ve kanaat önderlerinin katılımıyla aile bireyleri bir tesiste düzenlenen barış yemeğinde buluştu.

Buluşmada konuşan Viranşehir Belediye Başkanı Ekinci, ailelere teşekkür ederek, "Bölgemiz, kangren olmuş bu yaradan çok çekti. Artık bu tür olaylar istemiyoruz. Ailelerimize bizleri kırmayıp barıştıkları için çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Birlikte yemek yiyen aileler, aracılara teşekkür ederek barıştıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Reşit Dağ

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