Şanlıurfa'da husumetli aileler barıştırıldı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde husumetli akraba aileler, "Barış yemeği"nde bir araya geldi.

Alınan bilgiye göre, 2016'da Yeğen Mahallesi'nde akrabalar arasında çıkan kavgada Nihat Özdemir'in vurularak öldürülmesinin ardından Özdemir ve Yavuz aileleri arasında husumet başladı.

Suruç Kaymakamı Tarık Açıkgöz, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Murat Yahlizade ve Abdulkadir Yahlizade olayın büyümemesi için ailelerin ileri gelenleriyle görüşerek barışmaları için ikna etti. Konunun tatlıya bağlanmasından dolayı aile bireyleri Yeğen Mahallesi'nde düzenlenen barış yemeğinde buluştu.

Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından taraflar, birbirlerine sarılarak barıştı.

Suruç Kaymakamı Açıkgöz, herkesin kardeş olduğunu belirterek, barışa vesile olan herkese teşekkür etti.

Açıkgöz, kardeşlerin birbirinin hakkını gözetmek zorunda olduğunu ifade ederek, "Hz. Adem'den beri kardeşiz. Biz birbirimizin hakkını gözetmek zorundayız. Kardeşler birbirlerini affederler, bağışlarlar. Biz Kur'an'a ve Peygamberimize iman ettik. Dinimizin emirlerini yerine getiriyoruz." diye konuştu.

Birlikte yemek yiyen aileler, barış için girişimde bulunanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA