Şanlıurfa'da Husumetli Aileler Barıştırıldı
Şanlıurfa'da, aralarında husumet bulunan komşu 2 aile barıştırıldı.
Şanlıurfa'da, aralarında husumet bulunan komşu 2 aile barıştırıldı.
Merkez Haliliye ilçesinin Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaklaşık 5 ay önce, komşu Eken ile Altıntaş aileleri arasında 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavga nedeniyle husumet başladı.
Kanaat önderleri, ailelerin ileri gelenleriyle görüşerek barışmaları için ikna etti. Bunun üzerine bir tesiste düzenlenen barış yemeğinde, ailelerin fertleri bir araya geldi.
Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından, taraflar birbirlerine sarılarak barıştı.
Barış yemeğine, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi ve bölgenin kanaat önderleri de katıldı.
Kaynak: AA