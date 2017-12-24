Şanlıurfa'da Husumetli Aileler Barıştırıldı

Şanlıurfa'da yaklaşık 3 ay önce Suriyeli kadının üvey oğlu tarafından öldürülmesi sonucu Atay ve Ekber aileleri arasında başlayan husumet verilen barış yemeği ile son buldu.



Şanlıurfa'da yaklaşık 3 ay önce Eyyibiye ilçesine Bağlı Yardımcı kırsal Mahallesi'nde 7 çocuk annesi Suriyeli Nahiye Atay üvey oğlu tarafından başına sert bir cisim vurularak öldürülmüştü. Olay sonrası Atay ve Ekber ailesi arasında başlayan husumet Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci'nin girişimleri ile sonlandırıldı. Barış yemeğine, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, Akçakale Belediye Başkanı Abdulhakim Ayhan ve iki aşiretin bireyleri katıldı.



Barış yemeğinde konuşan Eyyübiye Belediye Başkanı Ekinci, "Maalesef geçtiğimiz aylarda hiçbirimizin tavsif etmediği bir olay oldu. Hepimiz biliyoruz ki ne kadar sıkıntılı ortamlar olursa olsun olaylar ne kadar hoşumuza gitmese de mutlaka bir araya gelip barışmamız gerekiyor. Bu hem dinimizin gereği hem de örfümüzün geleneğidir. Hiç kimse böyle bir olayın yaşanmasını zaten tavsif etmiyor. Kanaat önderleri ile beraber iki aile ile görüştük. Ubeydi aşiretinden Atay soy isimli ailemiz Biniyusuf aşiretinden Ekber ailesi ile bir araya geldik bu husumetin sonlandırılması gerektiğini söyledik. Gönül isterdi ki böyle olaylar yaşanmasın bu tarz sıkıntılı ortamlara meydan vermeyelim ama dünya hali bu gibi sıkıntılar da oluyor. Bu girişimimizi karşılıksız bırakmadıkları için iki aileye teşekkür ediyorum. Etrafımızda bu kadar sıkıntılı ortamlar varken bizim bu tarz olaylar ile anılmamamız gerekiyor. Kan davası bidattir, cahile devrinden kalma bir şeydir. Tabi ki suçlular hukuk önünde hesaplarını verecektir ama bizler suçun şahsiliğinden hareketle de bu tarz olayları tüm aşirete yaymamamız gerekiyor" dedi.



Konuşmanın ardından yapılan dualar ile aileler tokalaşarak birbirine sarıldı. Barış yemeği, aile fertlerinin yan yana yemek yemesi ile son buldu. - ŞANLIURFA