Şanlıurfa'da husumetli aileler barıştı
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Şanlıurfa'da husumetli aileler barıştı

10.03.2021 15:57 | Son Güncelleme: 10.03.2021 16:01
Şanlıurfa'da husumetli aileler barıştı

ŞANLIURFA'da 9 ay önce 1 kişinin öldüğü kavganın ardından aşiret mensubu Kaya ve Filiz aileleri arasında başlayan husumet, barış yemeğiyle sonuçlandı.

ŞANLIURFA'da 9 ay önce 1 kişinin öldüğü kavganın ardından aşiret mensubu Kaya ve Filiz aileleri arasında başlayan husumet, barış yemeğiyle sonuçlandı.

Karşıyaka Mahallesi'nde geçen yıl temmuz ayında meydana gelen kavgada, Müslüm Filiz hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Husumetin sonlandırılması için Toplumsal Barışı Sağlama Derneği Başkanı Feridun Öncel, her iki aileyle görüşerek ikna etti. Tarafların ikna olmasının ardından kentte bir düğün salonunda yemekli tören düzenlendi. Yaklaşık 600 kişinin katıldığı törende taraflar, polisin üst aramasından geçirilerek salona alındı. Pandemi kurallarının hatırlatıldığı törene, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli de katıldı. Barışmayı kabul ettikleri için iki aileye teşekkür eden Toplumsal Barışı Sağlama Derneği Başkanı Feridun Öncel, "9 ay önce istenmeyen bir olaydan dolayı güzide bu iki ailemizin arasında başlayan husumet barışla noktalandı. Kavganın kazananı, barışın kaybedeni olmaz. Ben barışmayı kabul eden iki aileye de teşekkür ediyorum" dedi.Yapılan konuşmaların ardından iki aile bireyleri dua ve tekbirler eşliğinde tokalaşarak husumeti sonlandırıp, birlikte yemek yedi.


- Şanlıurfa
Şanlıurfa'da husumetli aileler barıştı
Şanlıurfa'da husumetli aileler barıştı
Şanlıurfa'da husumetli aileler barıştı
Şanlıurfa'da husumetli aileler barıştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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