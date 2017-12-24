Şanlıurfa'da husumetli aileler barıştı



ŞANLIURFA'da, Suriyeli ve Türk aileler arasında bir kişinin öldüğü kavgayla başlayan husumet, barışla sonuçlandırıldı.



Geçen 14 Ekim günü Yardımcı Mahallesi'nde meydana gelen olayda; 2004 yılında Şanlıurfa'ya yerleşen Suriyeli aile ile Türk aile arasında çıkan kavgada Suriye uyruklu kadın yaşamını yitirdi. Olayın ardından başlayan husumetin kavgaya dönüşmemesi için Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci ile yöredeki kanaat önderleri aracı oldu. Ailelerin ikna edilmesi üzerine bugün Yardımcı Mahallesinde tören düzenlendi. Törende konuşan ve barışa aracılık eden Eyyübiye Belediye Başkanı Ekinci, Kanaat önderleri ile beraber iki aile ile görüştük ve husumetin sonlandırılması gerektiğini söyledik. Bu girişimimizi karşılıksız bırakmadıkları için iki aileye teşekkür ediyorum dedi.



Konuşmaların ardından tokalaşan ve sarılan iki aile fertleri, duanın edilmesinin ardından birlikte yemek yedi.