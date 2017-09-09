Şanlıurfa'da Hurdacıda Yangın

Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA) ŞANLIURFA'da atık kağıt ve araç lastiklerinin bulunduğu hurda deposunda yangın çıktı. İtfaiyenin müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürüldü.



Yangın, öğle saatlerinde Evren Sanayi Sitesi'nde bulunan bir hurda deposunda meydana geldi. Atık malzemelerin istiflendiği hurdacıda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yangın büyüyerek, çevreye sıçraması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kentin birçok noktasından da görülen yangında dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin 30 dakikalık müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.