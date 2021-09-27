Şanlıurfa'da hurda ve atık toplayıcıları kayıt altına alınıyor

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Valiliği tarafından alınan kararla hurda ve atık toplayıcılarının kayıt altına alınması kararlaştırıldı. Kayıt yaptırmadan bu faaliyeti yapmaya çalışanlar hakkında cezai işlem uygulanacağı açıklandı.

Şanlıurfa Valiliği, geri dönüşümcü olarak adlandırılan hurda ve atık toplayıcılarıyla ilgili yeni kararlar aldı. Kararla kayıt dışı hurda ve atık toplayıcılarının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Kayıt altına alınan iş grubunun bilgileri emniyet ve jandarma ile paylaşılacak. Kendi ilçe sınırları içerisinde atık toplayan ve yaka kartı takmak zorunda olan şahıslara uzaktan görünürlüğü artıracak tek tip ve renkte reflektörlü yelekler de verilecek.

Yayımlandıktan sonra yürürlüğe giren kararda, "Hurda ve atık malzeme toplama faaliyetlerinde bulunacak şahıslar İlçe Belediye Zabıta Müdürlüklerini başvurarak gerekli izinleri alacaklar, Zabıta Müdürlükleri tarafından izin verilen şahısların bilgileri kayıt altına alınarak İlçe Emniyet Müdürlükleri ile İlçe Jandarma Komutanlıkları ile güncel olarak paylaşılacaktır. Şahıslar faaliyetlerini izin aldıkları ilçe sınırları içerisinde yürütecektir. Faaliyet izni verilen şahıslara İlçe Belediye Başkanlıkları tarafından ücretsiz olarak yaka kartı ve uzaktan görünürlüğü artıracak, tek tip ve renkte reflektörlü yelekler verilecek, yeleklerin ön ve arka kısmında numara ile ilçenin ismi bulunacak yine bu bilgiler İlçe Belediyelerince kayıt altına alınacaktır. Şahıslar izin aldıkları ilçe sınırları içerisinde kendilerine verilen yelekleri giyerek yaka kartlarını takarak faaliyette bulunacaktır. Yaka kartları ve yelekler adına düzenlenen kişiler dışında başkalarınca kullanılmayacak, kullananlar ve kullandıranlar hakkında idari işlem yapılacaktır. Hurda ve atık kağıt toplamak amacı ile faaliyet izni verilen şahıslar 1 Nisan ile 30 Eylül tarihleri arasında 08.00 - 20.00 saatleri arasında, 1 Ekim ile 31 Mart tarihleri arasında ise 08.00 - 18.00 saatleri arasında çalışacaklardır. Hurda ve atık malzeme toplamasına izin verilen şahıslar, malzeme toplamak amacıyla çöp konteynırları içerisinden malzeme almak amacıyla çöpleri dağıtmayacak, çevre kirliliğine sebep olmayacaktır. Yukarıda belirtilen hususlara aykırı hareket ettiği tespit edilen şahıs veya tüzel kişiler hakkında uygulanan idari yaptırım kararları 24 saat içerisinde Zabıta Müdürlüklerine bildirilecektir. Hakkında 3 kez idari işlem yapılan kişi veya kuruluşun faaliyetini son verilecek ve bir daha izin verilmeyecektir. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi gereğince alınan bu karar gereği gelişigüzel, kayıtsız ve belirsiz şekilde hurda ve atık malzeme toplanmasının önüne geçmek amacıyla gerekli tedbirler alınması amaçlanmıştır. Bu itibarla. yasaklama kararına uymayanlar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesi gereğince idari para cezası ile cezalandırılacaktır, ayrıca konusu suç teşkil eden konularda adli işlem yapılacaktır" denildi. - ŞANLIURFA

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