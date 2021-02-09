Şanlıurfa'da hobi bahçeleri projesine devam ediliyor
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Şanlıurfa'da hobi bahçeleri projesine devam ediliyor

09.02.2021 16:39 | Son Güncelleme: 09.02.2021 16:42
Şanlıurfa'da hobi bahçeleri projesine devam ediliyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından 60 yaş üstü vatandaşların şehrin merkezinde doğa ile iç içe bir yaşam sürmeleri için yürütülen hobi bahçeleri proje çalışmaları sürüyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından 60 yaş üstü vatandaşların şehrin merkezinde doğa ile iç içe bir yaşam sürmeleri için yürütülen hobi bahçeleri proje çalışmaları sürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Haliliye ilçesinde bulunan Cumhuriyet Parkı'nın yanında 180 hobi bahçesi evinin bulunacağı 20 bin metrekarelik hobi bahçesi ile 55 bin metrekarelik piknik alanını oluşturmak için başlanılan proje çalışmaları devam ediyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatları ile geliştirilen projede vatandaşların doğa ile iç içe, istedikleri tarımsal hobilere ulaşması sağlanacak.

Projede, barbekü alanları, oturma grupları, bisiklet ve koşu yolları, mescit, fitness alanı, çocuk oyun grubu ve dinlenme alanları yer alacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

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