Şanlıurfa'da hizmette engel yok

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi "Hizmette engel yok" sloganıyla engelli bireylerin yanında olmaya devam ediyor.

14 bin metrekare alan üzerine kurulan Türkiye'nin en modern Engelli Koordinasyon ve Yaşam Merkezlerinden birine sahip olan Şanlıurfa'da engelli bireylere yönelik kültürel, sanatsal, eğitsel ve sportif etkinliklerden oluşan 28 farklı branşta bünyesindeki özel bireylere hizmet veriliyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren engelli koordinasyon ve yaşam merkezinde Yeşeren Çınarlar (YADES) programı ile 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik psikososyal desteğin yanında ev temizliği, ev tadilatı, kişisel bakım, sağlık hizmetleri ve medikal destek sağlanarak 65 yaş üstü vatandaşların aktif ve sağlıklı yaşlanma sürelerine katkı sunuluyor. Belediye, "Hizmette engel yok" sloganıyla engelli bireylerin yanında olmaya, dertleri ile dertlenmeye sevinçleri ile sevinmeye devam ediyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen programla Süper Lig de mücadele eden tekerlekli sandalye basketbol takımına spor malzemesi dağıtımı yapıldı. Tekerlekli sandalye basketbol takımına transfer olan sporcuların imza töreni de gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi ayrıca Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) ve Kent Konseyince belirlenen evde eğitim gören 10 engelli öğrenciye tablet dağıtımını da yaptı.

Programda konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Daha önce evlere hapsedilen engelli bireyler bugün hayatın içindeler ve hayata katkı sunuyorlar" dedi. Beyazgül Engelli Koordinasyon ve Yaşam Merkezinde verilen hizmetlere de değinerek yufka bir yüreğe sahip engelli kardeşlerimizin duasına ihtiyacımız var" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı