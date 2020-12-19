Şanlıurfa'da Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü kuruluyor
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Şanlıurfa'da Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü kuruluyor

19.12.2020 12:33 | Son Güncelleme: 19.12.2020 12:36
Şanlıurfa'da Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü kuruluyor

Şanlıurfa'da Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü kurulacağı bildirildi.

Şanlıurfa'da Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü kurulacağı bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Karaköprü ilçesinde yer alan Yönetici Akademisi Sürekli Eğitim Merkezinin (YASEM) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından alınan bakanlık oluru ile "Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü ve ASO Müdürlüğü" olduğu belirtildi.

YASEM'in Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ilk ve tek, Türkiye'nin ise 10. Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü olarak hizmet vereceği ifade edildi.

Açıklamada, il genelinde görev yapan öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimine fayda sağlayacak Hizmet İçi Eğitim Merkezi kadar ses getirecek yeni bir projenin de çok yakında faaliyete geçeceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

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