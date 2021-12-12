Şanlıurfa'da hırsızlık yaptığı binaya yeniden gelen şüpheli yakalandı - Haberler
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Şanlıurfa'da hırsızlık yaptığı binaya yeniden gelen şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da hırsızlık yaptığı binaya yeniden gelen şüpheli yakalandı
AA / Cuma Sarı - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir binada hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli, polisin incelemesi sürerken yeniden gelince yakalandı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir binada hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli, polisin incelemesi sürerken yeniden gelince yakalandı.

Güney Mahallesi'nde gece saatlerinde 9 katlı bir binaya giren iki kişi, binanın çatısındaki paratoneri çaldı.

Bina sakinleri paratonerin olmadığını fark edip durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine gelen polis ekipleri, binanın güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Bu sırada bahçeye giren ve şüpheli hareketler sergileyen bir kişiyi gören polis ekipleri, bu kişinin kimlik sorgusunu yaptı.

Şüphelinin üst aramasında tornavida ve anahtar takımı bulan polis, kamera kayıtlarındaki kişi olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan A.K'nin sorgusu sürerken, güvenlik kamerasınca kaydedilen diğer şüphelinin yakalanması için başlatıldı.

Bu arada, şüphelilerin gece saatlerinde binaya giriş ve çıkışları güvenlik kameralarına yansıdığı görülüyor.

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AA / Cuma Sarı - Son Dakika Haberleri

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