Şanlıurfa'da hırsızlık yapan 2 kişi suçüstü yakalandı
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Şanlıurfa'da hırsızlık yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

Siverek ilçesinde hırsızlık yapan 2 kişi, polis tarafından düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı.

Şanlıurfa'da hırsızlık yapan 2 kişi suçüstü yakalandı
26.06.2020 16:23 | Son Güncelleme: 26.06.2020 17:34

Siverek ilçesinde hırsızlık yapan 2 kişi, polis tarafından düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezindeki 5 evde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine hareket geçen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Fırat B. ile Baran K.'yi takibe aldı.

Ayvanat Mahallesi'nde bir eve girmeye çalışırken yaşanan kovalamacanın ardından yakalanan hırsızların üzerinde evlere girmek için kullandıkları bazı malzemeler ele geçirildi.

Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin yapılan kimlik sorgulamasında 6 hırsızlık suçundan arandıkları belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen Fırat B. ile Baran K., "ikametten hırsızlık ve konut dokunulmazlığının ihlali ile mala zarar verme" suçlarından tutuklandı.

Kaynak: AA

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