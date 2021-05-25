ŞANLIURFA'DA HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ 7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
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ŞANLIURFA'DA HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ 7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'da ev ve iş yerlerinde hırsızlık yaptıkları belirlenen 7 kişi, yakalandı.

ŞANLIURFA'da ev ve iş yerlerinde hırsızlık yaptıkları belirlenen 7 kişi, yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son günlerde ev ve iş yerlerinde gerçekleşen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan araştırma ve bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkan ekipler, 7 kişiyi gözaltına alıdı.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyette götürüldü.

ŞANLIURFA'DA HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ 7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
ŞANLIURFA'DA HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ 7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
ŞANLIURFA'DA HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ 7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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