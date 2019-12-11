Şanlıurfa'da hırsızlık şüphelisi 3 kadın yakalandı

11.12.2019 13:50 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:08

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, çeşitli illerde hırsızlık olaylarına karıştıkları ileri sürülen 3 kadın gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 ilde 20'den fazla hırsızlık olayının faili olduğu iddia edilen 3 kadının ilçede hırsızlık yaptığını belirledi. Operasyonla yakalanan M.Y, F.Y. ve T.G. işlemleri için emniyete götürüldü.

Hırsızlık amacıyla Osmaniye'den kente geldikleri öğrenilen şüpheli kadınlar, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA