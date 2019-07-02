Şanlıurfa'da hırsızlık iddiası
Şanlıurfa'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi, gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi, gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Haliliye ve Karaköprü ilçelerinde bazı evlerde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, yaptıkları çalışmalarda 8 evde hırsızlık yaptıklarını belirlediği M.Ş.A. ve Y.A'yı gözaltına aldı.
Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda da çalıntı malzemeler ele geçirildi.
Kaynak: AA
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