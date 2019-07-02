Şanlıurfa'da hırsızlık iddiası

Şanlıurfa'da hırsızlık iddiası

Şanlıurfa'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi, gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da hırsızlık iddiası

Şanlıurfa'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi, gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Haliliye ve Karaköprü ilçelerinde bazı evlerde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmalarda 8 evde hırsızlık yaptıklarını belirlediği M.Ş.A. ve Y.A'yı gözaltına aldı.

Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda da çalıntı malzemeler ele geçirildi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et