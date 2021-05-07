Şanlıurfa'da Hilvan ilçesinin kırsal mahallerinde yol çalışmaları devam ediyor
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Şanlıurfa'da Hilvan ilçesinin kırsal mahallerinde yol çalışmaları devam ediyor

Şanlıurfa'da Hilvan ilçesinin kırsal mahallerinde yol çalışmaları devam ediyor
Anadolu Ajansı / Yasin Dikme - Haberler | Güncel

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin, Hilvan ilçesinde kırsal mahallerde yol çalışmaları devam ediyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin, Hilvan ilçesinde kırsal mahallerde yol çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yolların alt ve üst yapısını tamamlayan ekipler, tüm ilçelerde çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte asfalt serim işlemine başlayacak.

Büyükşehir Belediyesi, Hilvan ilçesinde 166 kilometre greyderli ve malzemeli bakım onarım çalışması yürütürken, 214 kilometre stabilize yol yaparak vatandaşların hizmetine sundu.

Ekipler ayrıca 35 kilometre mekanik yol, 32 kilometre sathi kaplama yol, 7 kilometre beton yol çalışmasını tamamlayarak Hilvan ilçesine kazandırdı.

Hilvan ilçesinde çalışmalarını sürdüren ekipler, 3 ayrı noktada hizmet vererek yolları asfalta hazır hale getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

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