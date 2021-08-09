Şanlıurfa'da hijyen ve sağlık denetimleri devam ediyor

Şanlıurfa'da Karaköprü Belediyesi'ne bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe geneli işletmelerde hijyen ve vatandaş sağlığının korunması için denetimlerini sürdürüyor.

Şanlıurfa'da Karaköprü Belediyesi'ne bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe geneli işletmelerde hijyen ve vatandaş sağlığının korunması için denetimlerini sürdürüyor.

Karaköprü Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı zabıta ekipleri, ilçede bulunan işletmelerde denetimlerini sıklıkla sürdürüyor. Vatandaşların sağlığını korumak için market, kasap, fırın ve kuaför gibi işletmelerde hijyen ve pandemi tedbirlerine yönelik denetim gerçekleştiren zabıta ekipleri, denetlemeler sırasında kurallara uymayan işyerlerine ihtar ve cezai işlem uyguladı.

Özellikle halkın en yoğun şekilde hizmet aldığı marketler ve fırınlar üzerinde denetimlerini sıklaştıran zabıta ekipleri, iş yerlerindeki ürünleri ve depolarını kontrol etti. Denetimler sırasında ürünlerin son kullanma tarihlerini de kontrol eden ekipler, fırınlarda da ekmekleri tartarak gramajlarını teyit etti. Ayrıca pandemi nedeniyle işletmelerin maske ve mesafe kurallarına uymaları konusunda işletmecilere uyarılar yinelenirken, temizlik konusunda da titiz olunması gerektiği iletildi.

Uygunsuz şekilde çalışma yapan işletmeler hakkında da işlem yapan Karaköprü Belediyesi zabıta ekipleri, denetimlerini sıkı bir şekilde sürdürecek. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı