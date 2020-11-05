Şanlıurfa'da HES kodu kuyruğu
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Şanlıurfa'da HES kodu kuyruğu

05.11.2020 13:33 | Son Güncelleme: 05.11.2020 13:39

Şanlıurfa'da HES kodu kuyruğu Toplu taşımada HES kodu zorunluluğu için son gün Şanlıurfa'da şehir içi toplu taşımada Hayat Eve Sığar kodu zorunluluğunun gelmesiyle vatandaşlar kart dolum merkezleri önünde kuyruk oluşturdu.

Şanlıurfa'da HES kodu kuyruğu

Toplu taşımada HES kodu zorunluluğu için son gün

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da şehir içi toplu taşımada Hayat Eve Sığar kodu zorunluluğunun gelmesiyle vatandaşlar kart dolum merkezleri önünde kuyruk oluşturdu.

Şanlıurfa'da korona virüs vakalarında yaşanan artışa çözüm üretmek ve izolasyonu sağlamak amacıyla kurumlarda olduğu gibi toplu taşıma araçlarına da HES kodu zorunluluğu getirildi. İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelge doğrultusunda tüm Urfa Kartlıların 21 Ekim - 5 Kasım 2020 tarihleri arasında kartlarına HES kodu yükleyerek kişileştirme yapması gerektiği belirtildi. HES kodu yüklemesi yapmayan Urfa Kartlılar, 6 Kasım 2020'den itibaren toplu taşımayı kullanamayacak. Kullanıma kapatılan kartlar, HES kodu yüklenince tekrar aktifleştirilecek. Bu kapsamda vatandaşlar, yeni sisteme geçebilmek için Urfa Kart dolum merkezlerinin önünde kuyruk oluşturdu.

Vatandaşlar ulaşımda yeni sistemin korona virüse karşı bir nebze de olsa fayda sağlayacağını belirterek uygulamadan memnun olduklarını aktardı. Vatandaşlar ayrıca uygulama sayesinde virüs kapmış kişilerin toplu taşımaya binemeyeceğini ve risk oluşturamayacağını da sözlerine ekledi.

Şanlıurfa'da HES kodu kuyruğu
Şanlıurfa'da HES kodu kuyruğu
Şanlıurfa'da HES kodu kuyruğu
Şanlıurfa'da HES kodu kuyruğu
Şanlıurfa'da HES kodu kuyruğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BASMACI

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