Şanlıurfa'da HDP'li yöneticilerin bulunduğu otomobil devrildi: 4 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Şanlıurfa'da HDP'li yöneticilerin bulunduğu otomobil devrildi: 4 yaralı

04.03.2021 14:19 | Son Güncelleme: 04.03.2021 14:25
Şanlıurfa'da HDP'li yöneticilerin bulunduğu otomobil devrildi: 4 yaralı

Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki HDP'li yöneticilerin de aralarında olduğu 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki HDP'li yöneticilerin de aralarında olduğu 4 kişi yaralandı.

Viranşehir-Ceylanpınar kara yolunun 26. kilometresinde HDP'li yöneticilerin bulunduğu otomobil şarampole devrildi.

Kazada araçta bulunan HDP Şanlıurfa İl Başkan Yardımcısı Çiğdem Karakeçili, HDP Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi Sema Aişeoğlu, HDP Haliliye İlçe Başkan Yardımcısı Hatice Göktepe ve sürücü yaralandı.

Ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Araçtakilerin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen programa katılmak üzere Ceylanpınar'a gittikleri öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hakan Akkaya Bülent Ersoy Sedat Kapurtu Caner Cindoruk
Spor Can Bartu Fatih Terim Hakan Kutlu Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şanlıurfa'da HDP'li yöneticilerin bulunduğu otomobil devrildi: 4 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 15:07:19. #1.16#
title