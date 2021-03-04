Şanlıurfa'da HDP'li yöneticilerin bulunduğu otomobil devrildi: 4 yaralı
Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki HDP'li yöneticilerin de aralarında olduğu 4 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki HDP'li yöneticilerin de aralarında olduğu 4 kişi yaralandı.
Viranşehir-Ceylanpınar kara yolunun 26. kilometresinde HDP'li yöneticilerin bulunduğu otomobil şarampole devrildi.
Kazada araçta bulunan HDP Şanlıurfa İl Başkan Yardımcısı Çiğdem Karakeçili, HDP Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi Sema Aişeoğlu, HDP Haliliye İlçe Başkan Yardımcısı Hatice Göktepe ve sürücü yaralandı.
Ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Araçtakilerin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen programa katılmak üzere Ceylanpınar'a gittikleri öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş