Şanlıurfa'da havalı korna denetimi

28.08.2019 14:28

Şanlıurfa'da halk otobüslerine yönelik yapılan denetimlerde tespit edilen havalı kornalar söküldü.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler tarafından şehir içi yolcu taşımacılığı yapan özel halk otobüslerine yönelik havalı korna denetimi yapıldı.

Denetimde havalı korna bulunduğu tespit edilen otobüsler durdurularak, Özel Halk Otobüsü Yönetmeliğinin 14. Maddesi gereği gürültü kirliliğine sebebiyet verdiği gerekçesiyle havalı kornalar söküldü.

Diğer otobüs sürücülerini de uyaran ekipler, ele geçirdikleri havalı kornaları silindir aracı ile ezerek imha etti.

Kaynak: AA