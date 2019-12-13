Şanlıurfa'da havai fişek kullanımına yasaklama

13.12.2019 19:18 | Son Güncelleme: 13.12.2019 19:18

Şanlıurfa Valiliği, kentte havai fişek ile piroteknik maddelerin kullanılmasının valilik tarafından uygun görülen haller dışında yasaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, düğün, çeşitli açılış, özel gün ve kutlamalarda havai fişek ile piroteknik maddelerin izinsiz, usule aykırı kullanımı nedeniyle istenmeyen olayların yaşandığı belirtildi.

Söz konusu fişeklerin izinsiz, zamansız veya uygunsuz yerlerde kullanımının halkın can ve güvenliğini tehlikeye düşürdüğü, korku ve paniğe yol açtığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Amaç, oyun ve eğlence aracı olan maytap, çat pat gibi patlayıcı maddelerin bakkal, market ve büfelerde satıldığı, bu maddelerin küçük çocuklar tarafından kullanılması sonucu yaralanmalara yol açtığı müşahede edildiğinden vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini korumak amacıyla gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamaktır. 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. Maddesi gereğince alınan bu karar gereği düğün, sosyal etkinlikler ve çeşitli eğlence dönemlerinde havai fişek, torpil, maytap ve benzeri maddelerin kullanılmasının önüne geçmek amacıyla gerekli tedbirler alınması amaçlanmıştır. Bu itibarla; yasaklama kararına uymayanlar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. veya 36. Maddeleri gereğince, havai fişek atılmasına müsaade eden veya kullanan tüzel kişilere (işletmeler, düğün salonu ve organizasyon şirketleri ve bunlar gibi) ise 2872 sayılı Çevre Kanununun 20. Maddesi gereğince idari para cezası ile cezalandırılacaktır, ayrıca konusu suç teşkil eden konularda adli işlem yapılacaktır."

Kaynak: AA