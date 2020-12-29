Şanlıurfa'da hasta yakınlarına çorba ikramı
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Şanlıurfa'da hasta yakınlarına çorba ikramı

29.12.2020 13:07 | Son Güncelleme: 29.12.2020 13:11
Şanlıurfa'da hasta yakınlarına çorba ikramı

Şanlıurfa'da Haliliye Belediyesi tarafından, çeşitli bölgelerde vatandaşlara 'Gönül Çorbası' ikram etti.

Şanlıurfa'da Haliliye Belediyesi tarafından, çeşitli bölgelerde vatandaşlara 'Gönül Çorbası' ikram etti.

Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, hafta içi her sabah 18 Mart Çanakkale Caddesinde ve Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde bulunan Gönül Çorbası ikramını, iki farklı noktada daha taşıdı. Vatandaşlardan gelen yoğun talep sonrası Gönül Çorbası, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Devyteşti Caddesinde de kurulan stantlarda vatandaşlara ikram ediliyor.

Görevliler tarafından ikram edilen çorba ve ekmeği alan vatandaşlar, hasta yakınları ve sağlık çalışanları, sunulan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da hasta yakınlarına çorba ikramı
Şanlıurfa'da hasta yakınlarına çorba ikramı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 13:11:43. #1.15#
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