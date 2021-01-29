ŞANLIURFA - Hasta yakınları, kendilerini uyaran güvenlik görevlisini darbetti
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ŞANLIURFA - Hasta yakınları, kendilerini uyaran güvenlik görevlisini darbetti

29.01.2021 10:15 | Son Güncelleme: 29.01.2021 10:53

Şanlıurfa'da hasta odasındaki kalabalık ziyaretçi grubunu uyaran güvenlik görevlisi, hasta yakınları tarafından darbedildi.

Şanlıurfa'da hasta odasındaki kalabalık ziyaretçi grubunu uyaran güvenlik görevlisi, hasta yakınları tarafından darbedildi.

Özel bir hastanenin güvenlik görevlisi, burada ameliyat olan yakınlarına geçmiş olsun ziyaretine gelen kişilerin sayısının fazla olması ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulmaması üzerine uyarıda bulunarak ziyaretçilerin dışarı çıkmasını istedi.

Bunun üzerine hasta odasından çıkan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 17 kişi, tartıştıkları güvenlik görevlisini darbetti.

Güvenlik görevlisinin darbedilme anı hastanenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay sonrası darp raporu alan güvenlik görevlisi, kendisini döven kişilerden şikayetçi oldu.

ŞANLIURFA - Hasta yakınları, kendilerini uyaran güvenlik görevlisini darbetti
ŞANLIURFA - Hasta yakınları, kendilerini uyaran güvenlik görevlisini darbetti
ŞANLIURFA - Hasta yakınları, kendilerini uyaran güvenlik görevlisini darbetti
ŞANLIURFA - Hasta yakınları, kendilerini uyaran güvenlik görevlisini darbetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın

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