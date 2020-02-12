Şanlıurfa'da hamile ve engellilere kar tatili
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Şanlıurfa'da hamile ve engellilere kar tatili

Şanlıurfa Valiliği, kar yağışı nedeniyle yarın hamile ve engelli kamu personelinin idari izinli sayılacaklarını açıkladı.

12.02.2020 23:53 | Son Güncelleme: 12.02.2020 23:53
Şanlıurfa'da hamile ve engellilere kar tatili

Valiliği, kar yağışı nedeniyle yarın hamile ve engelli kamu personelinin idari izinli sayılacaklarını açıkladı.


Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada okulların 1 gün süreyle tatil edildiği kaydedildi. Valilikten yapılan ikinci açıklamada, "Öğrenciler için belirtilen tarihte, yarın engelli ve hamile kamu personelimiz de idari izinli sayılacaktır. İyi tatiller" denildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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