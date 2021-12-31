Şanlıurfa'da hamile eşini darbettiği öne sürülen kişi tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa'da hamile eşini darbettiği öne sürülen kişi tutuklandı

Şanlıurfa'da hamile eşini darbettiği öne sürülen kişi tutuklandı
AA / Cuma Sarı - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 2 aylık hamile eşini darbettiği ileri sürülen koca tutuklandı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 2 aylık hamile eşini darbettiği ileri sürülen koca tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ayvanat Mahallesi'nde yaşayan Ş.Ş. (30), polis merkezini arayarak eşi S.Ş'nin kendisini darbettiğini öne sürdü.

Polis eşliğinde 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine götürülen Ş.Ş'nin 2 aylık hamile olduğu tespit edildi.

Sağlık kontrolünde hayati tehlikesinin olduğu belirlenen Ş.Ş'nin şikayetçi olması üzerine kocası S.Ş. gözaltına alındı.

Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında S.Ş. gözaltına alındı.

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklandı.

Son dakika haberi: Sokak köpekleri Rus profesörü öldürdü

Son dakika haberi: Sokak köpekleri Rus profesörü öldürdü

 Susurluk hükümlüsü Bandırmalıoğlu'nun öldürüldüğü olaya ilişkin 3 kişi tutuklandı

Susurluk hükümlüsü Bandırmalıoğlu'nun öldürüldüğü olaya ilişkin 3 kişi tutuklandı

AA / Cuma Sarı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title