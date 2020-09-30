Şanlıurfa'da halkı kanunlara uymaması için teşvik eden kişi tutuklandı

Şanlıurfa'da vatandaşların sorunlarının çözümü için halkı kanunlara uymaması için teşvik eden şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa'da vatandaşların sorunlarının çözümü için halkı kanunlara uymaması için teşvik eden şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde, organize suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve halkı kanunlara uymamaya teşvik eden şahısların tespit edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda sosyal medya üzerinden yayımladığı videolarla halkı kanunlara uymamaya teşvik eden ve paylaşımlarıyla vatandaşların sorunlarını çözmek için illegal yollara başvurmaya özendiren bir şüpheli tespit edildi.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda kendisini B.K. olarak tanıtan H.A, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "halkı kanunlara uymamaya teşvik" suçundan tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş