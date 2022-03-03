Şanlıurfa'da hakkında 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler

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Şanlıurfa'da hakkında 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

AA, Müslüm Etgü - Güncel
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Şanlıurfa'da hakkında 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Şanlıurfa'da hakkında 13 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma tarafından yakalandı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da hakkında 13 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, çeşitli suçlardan hakkında 13 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve askerlik yoklama kaçağı olduğu belirlenen D.E'nin (22) merkez Eyyübiye ilçesi 15 Temmuz Mahallesi'nde saklandığını belirledi.

JASAT ekiplerince düzenlenen operasyonla hükümlü yakalandı.

D.E. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

AA / Müslüm Etgü - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Şanlıurfa, Jandarma, JASAT, Güncel, Haberler

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