Şanlıurfa'da hakkında 13 yıl 10 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
AA / Yasin Dikme - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 13 yıl 10 ay hapis cezası bulunan kişi gözaltına alındı.
KARAKÖPRÜ, ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 13 yıl 10 ay hapis cezası bulunan kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), hırsızlık suçundan cezası bulunan V.A.K'nın (26) Doğukent Mahallesi'nde gizlendiği bilgisine ulaştı.
Operasyonla gözaltına alınan hükümlü, cezaevine gönderildi.
AA / Yasin Dikme - Son Dakika Haberleri
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