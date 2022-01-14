Şanlıurfa'da hakkında 13 yıl 10 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler
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Şanlıurfa'da hakkında 13 yıl 10 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Şanlıurfa'da hakkında 13 yıl 10 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
AA / Yasin Dikme - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 13 yıl 10 ay hapis cezası bulunan kişi gözaltına alındı.

KARAKÖPRÜ, ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 13 yıl 10 ay hapis cezası bulunan kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), hırsızlık suçundan cezası bulunan V.A.K'nın (26) Doğukent Mahallesi'nde gizlendiği bilgisine ulaştı.

Operasyonla gözaltına alınan hükümlü, cezaevine gönderildi.

Trafik eğitimi alan jandarma personeline 2 saat sonra kırmızı ışıkta geçtiği için ceza uygulandı

Trafik eğitimi alan jandarma personeline 2 saat sonra kırmızı ışıkta geçtiği için ceza uygulandı

AA / Yasin Dikme - Son Dakika Haberleri

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