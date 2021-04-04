Şanlıurfa'da hafızlık eğitimi alan 113 Suriyeli kız çocuğu icazet aldı
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Şanlıurfa'da hafızlık eğitimi alan 113 Suriyeli kız çocuğu icazet aldı

Anadolu Ajansı / Yasin Dikme - Haberler | Kültür Sanat
Şanlıurfa'da hafızlık eğitimi alan 113 Suriyeli kız çocuğu icazet aldı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Şanlıurfa Temsilciliği bünyesinde hafızlık eğitimi alan 113 Suriyeli kız çocuğu için icazet töreni yapıldı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Şanlıurfa Temsilciliği bünyesinde hafızlık eğitimi alan 113 Suriyeli kız çocuğu için icazet töreni yapıldı.

Mehmet Akif İnan Konferans Salonunda 8 ile 20 arası çocuklar için düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim okuyan küçük hafızlar, Türkçe, Arapça ve Kürtçe ilahiler seslendirdi.

İl Müftüsü Mehmet Taştan yaptığı konuşmada, Türkiye olarak Suriyelilere ev sahipliği yapmaya devam ettiklerini söyledi.

Hafızlığın İslam'ın en önemli müesseselerinden biri olduğunu belirten Taştan, Diyanet İşleri Başkanlığının hafızlık müessesinin gelişimi için çok büyük gayretler sarf ettiğini aktardı.

Türkiye'de 150 bin civarında icazet almış hafız bulunduğunu ifade eden Taştan, "Diyanet İşleri Başkanlığımıza bağlı İl Müftülüğümüz bünyesinde 30 kadar sınıfta Suriyeli kardeşlerimiz eğitim alıyor. Bu manada yeterli olduğumuzu söylemek mümkün değildir. Açığımızı dolduran sivil toplum kuruluşlarına başta İHH olmak üzere bu işi üstlenen kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Rabbim kendilerinden razı olsun." dedi.

İHH Şanlıurfa Temsilcisi Behçet Atilla da İHH'nın kurulduğundan bu yana İslam coğrafyasında mağdur ve mazlumların yanında olmaya devam ettiğini belirtti.

İHH'nın savaş bölgelerinde sadece insani yardım dağıtmadığını dile getiren Atilla, şöyle konuştu:

"İnsanların sağlığı, eğitimi, kültürüyle de, açıkçası bir insanın ihtiyaç duyabileceği her konuyla ilgileniyor. İlim öğrenmek Müslüman kadın ve erkek için farz. Allah'ın emirleri doğrultusunda kardeşlerimizin ilmi için yanlarında oluyoruz. Bugünkü sadece 5 medresemizdeki kadın bölümünde hafızlık eğitimi alan kardeşlerimiz için tören yapıyoruz. Eğitim alan kardeşlerimizi bir kez daha tebrik ediyorum. Emeği geçenlerden Allah razı olsun."

Konuşmaların ardından Suriyeli hafızlara belgeleri ve çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

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