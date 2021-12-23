ŞANLIURFA - Hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaklaşık 50 metre yükseklikten şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaklaşık 50 metre yükseklikten şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Abdurrahman Akgün'ün kullandığı 48 SJ 029 plakalı hafif ticari araç, Siverek-Adıyaman kara yolunun 30'uncu kilometresi kırsal Yapraklı Mahallesi yakınlarında sürücünün kontrolünden çıktı.
Bariyerleri aşarak yaklaşık 50 metre yükseklikteki şarampolden aşağı düşen araçtaki Miva Nisa Ekinci (1) ile Elif Naz Köroğlu (25) olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazada yaralanan Azra Ebrar Köroğlu (1), Aleyna Köroğlu (5), Medine Köroğlu (38), Abdurrahman Akgün (41) ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi ihbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerinde hayatını kaybedenlerin cenazeleri ilk incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kazaya ilişkin başlatılan inceleme sürüyor.