Şanlıurfa'da hafif ticari araç tıra çarptı: 4 yaralı
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Şanlıurfa'da hafif ticari araç tıra çarptı: 4 yaralı

Şanlıurfa'da hafif ticari aracın tıra arkadan çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

10.12.2019 16:30 | Son Güncelleme: 10.12.2019 16:30
Şanlıurfa'da hafif ticari araç tıra çarptı: 4 yaralı

'da hafif ticari aracın tıra arkadan çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

idaresindeki 27 AKK 34 plakalı hafif ticari araç, Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 57. kilometresinde, Mehmet Kavun yönetimindeki 31 YR 831 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada sürücülerden Kurt ile yanında bulunan Medine, Halime ve Emin Kurt yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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