Şanlıurfa'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Faruk Kılıç'ın kullandığı 01 FID 80 plakalı hafif ticari araç, Siverek-Adıyaman kara yolunun 26. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada, sürücü Kılıç, olay yerinde hayatını kaybetti, Orhan Doğan ve Mahmut Bozan yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Cuma Sarı - Güncel