Şanlıurfa'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - Haberler

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Şanlıurfa'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

AA - Cuma Sarı - Güncel
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Şanlıurfa'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Faruk Kılıç'ın kullandığı 01 FID 80 plakalı hafif ticari araç, Siverek-Adıyaman kara yolunun 26. kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Kılıç, olay yerinde hayatını kaybetti, Orhan Doğan ve Mahmut Bozan yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şanlıurfa'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

AA / Cuma Sarı - Güncel

Faruk Kılıç, Şanlıurfa, Tragger, Ölü, Güncel, Haberler

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