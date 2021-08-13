Şanlıurfa'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 3 yaralı
Şanlıurfa'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 63 ADF 337 plakalı hafif ticari araç, Şanlıurfa-Gaziantep çevre yolunda şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan iki kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme