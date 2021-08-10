Şanlıurfa'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 2 yaralı
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Şanlıurfa'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 2 yaralı

Şanlıurfa'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Cuma Sarı - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Ahmet Utuş (49) idaresindeki 59 KS 638 plakalı hafif ticari araç, Siverek-Hilvan kara yolunun 10. kilometresinde, yol kenarındaki direğe çarparak şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ve araçtaki Bedriye Utuş (66) 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şanlıurfa'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 2 yaralı
Şanlıurfa'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 2 yaralı
Şanlıurfa'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı

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