Şanlıurfa'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 2 yaralı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Ahmet Utuş (49) idaresindeki 59 KS 638 plakalı hafif ticari araç, Siverek-Hilvan kara yolunun 10. kilometresinde, yol kenarındaki direğe çarparak şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ve araçtaki Bedriye Utuş (66) 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı