Şanlıurfa'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
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Şanlıurfa'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Hakim Taş idaresindeki 02 FP 781 plakalı hafif ticari araç, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 60. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada araçta bulunan Anzilha Taş, olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan Gülizar, Zehranur ve Müslüm Can Taş ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anzilha Taş'ın cenazesi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

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